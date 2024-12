«Hasta siempre, mi doctora Paula»: Miguel Varoni despide a Sandra Reyes con emotivo mensaje

Miguel Varoni utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que le genera la partida de Sandra Reyes, actriz con quien protagonizó la novela Pedro, el Escamoso.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el actor compartió una fotografía de la primera temporada de la telenovela junto a un mensaje lleno de nostalgia: «Hasta siempre, mi Doctora Paula… sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón».