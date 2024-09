¡Hasta Taylor Swift bailó! Karol G sorprendió con su show en los MTV Music Awards

El miércoles, 11 de septiembre, se celebró la edición 41 de los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. Entre las invitadas, se destacó la presencia de la cantante paisa Karol G, la cual sorprendió a los asistentes y demás artistas en los premios, cantando uno de sus más recientes sencillos.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

La antioqueña interpretó su canción “Si antes te hubiera conocido”. Karol G comenzó su presentación en la plataforma principal, después se movió por todo el escenario y bailar con los asistentes. Cerca del final de su show, la colombiana se acercó a Taylor Swift, quien bailó al ritmo de la canción.

Here to show all my besties this clip of @taylorswift13 dancing to @karolg‘s #VMAs performance 💃 #poVMA pic.twitter.com/mq1ADe3uG3

— MTV (@MTV) September 12, 2024