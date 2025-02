Hechos que empañan el fútbol: Rubilio Castillo sufrió presunto ataque racista por parte del jugador Joel Contrareras

El clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira que dejó como vencedor al ´Blanco Blanco´, se vió opacado debido a un hecho que se presentó contra Rubilio Castillo. Al parecer, fue víctima de insultos racistas por parte del jugador del Once,Joel Contreras.

Tan solo minutos después de que el jugador hondureño Rubilio Castillo marcara un gol que puso en ventaja al cuadro pereirano fue víctima de un ataque racista, al parecer, por ser llamado ´simio´ por parte de Joel Contreras. El jugador fue consolado por Carlos Darwin Quintero.

Según el entrenador Luis Fernando Suárez, Contreras llamó ´simio´ a Castillo, lo que provocó las lágrimas del atacante. En su momento, el jugador le reclamó al árbitro lo ocurrido pero este ignoró los hechos y dió continuidad al partido.

En el segundo tiempo, Castillo salió del campo de juego y los hinchas del Once Caldas comenzaron a insultarlo desde las tribuna. El árbitro paró el partido y Dayro Moreno y ´El Arriero´ tuvieron acercarse a las graderías a pedir que no lo agredieran.

Por su parte, el jugador del Once Caldas, Joel Contreras, negó el ataque a Castillo, además pidió que revisaran las cámaras para comprobar su versión.

«Sabían que tenía amarilla, es un clásico, lo que querían era que quizás me expulsaran diciendo que yo había sido racista. Creo que las cosas no son así. La verdad me siento triste porque me están atacando bastante, yo creo que sin justa razón. Porque en ningún momento le dije así. Estoy bastante triste porque no le dije eso y donde tenga que hablar o me tenga que defender lo voy a hacer, porque creo que es injusto lo que está pasando y me digan eso. No le dije nada, tengo muchos amigos de color, como se dice, triste por esa situación», indicó Contreras.