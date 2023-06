El escritor Héctor Abad sobrevive a ataque con misil en Ucrania

El escritor paisa Héctor Abad Faciolince sobrevivió junto con el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez en un ataque con un misil en Ucrania.

Los colombianos se encontraban en una pizzería y mientras esperaban la comida sintieron la fuerte explosión. Así lo narró Héctor Abad en sus redes sociales.

Hasta el momento van 10 personas muertas y más de 60 heridas.

El presidente de Ucrania se pronunció a través de su cuenta de twitter.

Exactly on the anniversary of the 🇷🇺 terrorists’ attack on Kremenchuk, on the shopping mall, when 22 people were killed, 🇷🇺 savages again fired missiles at the Kremenchuk district.

Today, 🇷🇺 terrorists also brutally shelled Kramatorsk. S-300 missiles. Unfortunately, there are… pic.twitter.com/u1rra6fCAi

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2023