La historia de Alberto: un antioqueño marcado por la violencia y la resiliencia

En Vegachí, nació Alberto, un hombre cuya vida ha sido marcada por la adversidad pero también por una inquebrantable voluntad de construir un futuro más justo y pacífico. La Alcaldía de Bello, en conmemoración de la memoria y la solidaridad con las víctimas, ha encontrado en el relato de Alberto un testimonio inspirador que invita a la reflexión y a la acción.

Alberto creció en Yondó, Antioquia, rodeado de un entorno natural espectacular, pero también de violencia doméstica. Desde temprana edad, presenció el maltrato que su padre infligía a su madre, una mujer indígena valiente que luchaba por preservar sus costumbres y su lengua. A los 7 años, la tragedia golpeó su puerta con el asesinato de su padre, dejándolo a él y a sus cinco hermanos bajo el cuidado de su madre.

La vida de Alberto estuvo marcada por la lucha y la supervivencia. A los 9 años, comenzó a trabajar y a los 13 se vio obligado a dejar su hogar en busca de oportunidades en Barrancabermeja. A pesar de los desafíos, nunca perdió la esperanza. Regresó a Yondó, donde encontró el amor en una mujer embera chamí, con quien formó una familia y compartió momentos de felicidad.

Sin embargo, la paz de Alberto se vio interrumpida por un encuentro traumático con soldados que lo acusaron injustamente y lo sometieron a abusos sexuales y violencia.

Narró, “hasta ese momento mi vida fue tranquila. Monté la finca que fue de mi padre y contaba con reses, gallinas y bestias. Como herramienta de trabajo tenía una escopeta que utilizaba para cazar. Un día salí al pueblo a mercar y aproveché para comprar munición, pero al regreso me encontré con unos soldados que me acusaron de colaborar con un grupo armado. Les expliqué sobre mi escopeta y que esos grupos no usaban este tipo de arma, pero me retuvieron”.

Y añadió, “en su campamento empezó la pesadilla. El teniente abusó sexualmente de mí, opuse resistencia y entonces me agredió. Después ordenó “ponerme la ropa”, un soldado me explicó que eso significaba matarme; tuvo compasión y me dejó huir. Salí corriendo y cuando sentí que me perseguían, me tiré al río; casi me desangro, pero después de dos días pude llegar a un potrero, donde un campesino me auxilió y me llevó al pueblo”.

«Mi esposa cogió el monte, estuvo en Segovia y luego en Medellín; escuché decir que nos quemaron la casita», precisó.

Alberto logró huir de este capitulo violento de su viida y se refugió en Medellín

Su valentía y determinación lo llevaron a buscar refugio en Medellín, lejos de su familia y de todo lo que conocía.

“Volví a saber de ella una vez que estaba recogiendo sobras de comida en la Plaza Mayorista y me encontré a mi cuñada. ¡Estaban viviendo con ella! Entonces permanecimos juntos en Medellín durante un tiempo. Luego, nos fuimos para Segovia a trabajar la minería», contó.

Continúo su relato, «un día, sorprendí a un hombre queriendo abusar de una de mis hijas, me enfrenté con él, lo agredí y lo denuncié. Por eso estuve en la cárcel dos meses; cuando salí me esperaban dos hermanos a los que había ayudado tiempo atrás, me dijeron que pertenecían a un grupo al margen de la ley. Eran los hijos del hombre al que agredí, me perdonaron la vida, pero me dieron 8 días para salir del municipio. Entonces volvimos a Medellín. Por este nuevo desplazamiento y violencia sufrida antes, fui indemnizado económicamente por el Estado”.

A pesar de las dificultades, Alberto nunca perdió la fe en un futuro mejor. Trabajó incansablemente para reconstruir su vida, enfrentando nuevos desafíos y superando obstáculos. Su historia es un testimonio de resiliencia y esperanza, una luz en medio de la oscuridad que inspira a otros a seguir adelante, a pesar de las adversidades.

Hoy, Alberto reside en el barrio Nueva Jerusalén de Bello, rodeado del amor de sus hijas y con la certeza de que cada historia de dolor y sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para construir un mundo más justo y pacífico. Su mensaje es claro: la paz y la reconciliación son posibles.

*Con información de la Alcaldía de Bello.

Prosperidad Social destinó $2,1 billones en 2023 para las víctimas del conflicto https://t.co/YbjnlC2FrA — Hora13 Noticias (@hora13noticias) April 9, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.