¿Humo blanco? Marino Hinestroza aseguró que recibió una llamada muy positiva, ¿será sobre su continuidad en Nacional?

En medio de la gala de los premios Acolfutpro, que se desarrollaron en la noche del lunes 20 de enero, Marino Hinestroza dio una entrevista a un medio de comunicación a quien le manifestó que había acabado de recibir una llamada que lo dejó muy optimista. Es que por estos días se habla de las negociaciones que llevan a cabo Atlético Nacional y el Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos.

Textualmente el jugador vallecaucano aseguró, antes de ingresar a la ceremonia donde fue galardonado en el equipo ideal de la anterior temporada en Colombia, lo siguiente:

“La verdad me acabaron de llamar, entre en llamada y pues gracias a Dios fue la mejor noticia hasta ahorita, la mejor. Es la mejor noticia que me han dado desde mi paso en Nacional este año. Entonces la verdad estoy muy contento y con estos premios más. No les puedo dar más detalles”, aseguró en la entrevista Marino Hinestroza.