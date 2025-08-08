Close Menu
    ¡Duro golpe! Autoridades incautaron millonario cargamento de medicamentos en el Túnel de Occidente

    Al parecer, los medicamentos iban dirigidos a un grupo armado con destino a Urabá

    Las autoridades de Tránsito y Transporte de la Policía lograron la incautación de un cargamento avaluado en $200 millones que contenía medicamentos para el tratamiendo de la leishmaniasis sin la debida autorización sanitaria. Al parecer, las ampollas iban dirigidas a un grupo armado en el Urabá antioqueño.

    La inspección que se realizó al interior de un vehículo de servicio público a la altura del Túnel de Occidente. , logró la incautación de 1.000 dosis del medicamento, específicamente ampollas de 5ml de Glucantime antimoniato de meglumina 1.5G/5ML, del lote L436916E. Según información preliminar, el producto médico es fabricado en Brasil y distribuido en Venezuela.

    Esta enfermedad es parasitaria, se transmite por la picadura de mosquitos infectados y es común en zonas selváticas. El departamento de Antioquia ocupó el primer puesto nacional en casos de leishmaniasis cutánea en 2024.

    La Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo de Antioquia será la entidad encargada de realizar las investigaciones correspondientes que permitan desmantelar la cadena de suministro y dar con los responsables del tráfico ilícito que ponen en riesgo la salud pública.

