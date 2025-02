Impuesto al patrimonio continúa vigente: la Corte se declaró impedida para decidir

El impuesto al patrimonio sigue en pie

La Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que el impuesto al patrimonio continuará vigente y se inhibe para decidir sobre el rubro que estaba incluido en la reforma tributaria de 2022.

Los demandantes alegaron que el impuesto al patrimonio, vulneraba principios constitucionales, como la equidad tributaria, la igualdad y el derecho a la propiedad.

El impuesto seguirá en pie, pero como la demanda no tendrá un pronunciamiento sobre si el impuesto viola o no la Constitución, cualquiera podrá volver a demandarlo con argumentos más sólidos. Pero la decisión de Corte significa que no habrá modificaciones a la normativa vigente.

En ese sentido, se mantiene la obligación de pagar este impuesto. Para 2025, la UVT tiene un calor de $49.799, lo que equivale a un patrimonio sujeto al impuesto superior a $3.585 millones.

