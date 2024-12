En horas de la mañana del viernes 16 de febrero, se presentó un incidente de tránsito en la Avenida Industriales sentido sur – norte cerca de Autolarte.

Se trató de un camión de Gases Antioquia que chocó con el semáforo que esta bajo el puente de la 30 tumbándolo.

En el video se puede observar como el camión esta sobre el separador víal y la forma en la que impacto el semáforo de tal forma que esta inclinado hacia un lado.

#Medellín/ Nos reportan accidente de tránsito, Un camión acaba de tumbar el semáforo q está bajo el puente de la 30 (Avenida Industriales) sentido sur/norte llegando a Autolarte#Medellin/ Traffic accident reported: a truck knocked over the traffic light below 30 Av.… pic.twitter.com/F34ccGsUoq

