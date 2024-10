¿Inconformes? Esto opinan los comerciantes y ciudadanos de las medidas en El Poblado

Los comerciantes y transeúntes del Parque Lleras afirman que la explotación sexual y prostitución ha aumentado y que las medidas restrictivas del decreto 247 para el control de esta actividad, afectan directamente al comercio y a los vendedores ambulantes que no tienen nada que ver en la problemática.

Los instrumentos musicales que antes escuchaban los turistas en el Parque Lleras ahora son reemplazados por el silencio de la soledad.

Algunos habitantes afirman que la hora estipulada “a la 1 es muy temprano, no alcanza el tiempo”, otros aseguran que la problemática “tiene que ver con todos ¿cómo está esto aquí? solo”.

Los comerciantes de estas casetas que hace 30 años están ubicados en el parque reportan pérdidas que, según ellos, están asociadas a una problemática que no tiene nada que ver con su labor comercial.

Una de las comerciantes del Parque Lleras expresa que no es justo que ellos tengan “que pagar por los demás, uno más o menos entiende un poco que lo que se está haciendo es un plan para mermar todas las chicas de acá, pero ahí no hay nada que hacer. Nosotros llevamos acá más de 30 años, esto no era así, pero de 8 o 10 años para acá se fue jodiendo”.

Pese a que el abrazo al Parque Lleras se mantiene y los controles de la Policía están presentes, para muchos aún se puede evidenciar trabajo sexual en la zona.

Los ciudadanos dicen que desde los hechos ocurridos de presunta explotación sexual, ha llegado “más vigilancia, en la entrada piden la cédula para las que sean menores edad, porque llegan muchas niñas que tienen 14 años o 15 años”.

Los ciudadanos esperan que los controles aumenten y que el Parque Lleras retome su tradición comercial, turística y de entretenimiento responsable.

