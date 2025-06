Independiente Medellín quiere repetir el triunfo contra Junior y poner un pie en la final de la Liga Colombiana

La primera ronda del cuadrangular que afrontó ‘El Poderoso’ la pasó de manera sobresaliente. Empató en la primera fecha ante América de Cali en el Atanasio Girardot y en sus dos juegos que disputó como visitante; uno ante el Tolima en Ibagué y el otro ante Junior de Barranquilla, los ganó. Medellín se hizo grande y demostró un buen juego colectivo y efectivo, ahora la tarea es revalidar esas actuaciones frente a su hinchada.

A pesar del todos contra todos donde el gol se les hizo esquivo, en esta etapa del la Liga, Medellín y el gol están en un romance que los tiene en la parte alta del cuadrangular, asimismo, la defensa del conjunto ‘Rojo’ es una de las más sólidas del campeonato, pues sigue siendo el menos goleado con 13 tantos en contra. El ‘Poderoso’ que sufrió múltiples bajas a lo largo del torneo, ahora goza sin inconveniente de la mayoría de su plantilla y se refleja en el juego del equipo paisa.

Además, Andrés ‘El Pecoso’ Correa, expresó que el equipo está bien preparado y que, “para nosotros como cuerpo técnico esto es mucha satisfacción saber que incluso el once que inició el torneo no es el mismo once de hoy en día. Tuvimos desafortunadas acciones u ocasiones como lo son lo de las lesiones que dentro de todo hace parte pero que gracias a Dios hemos podido contrarrestar todo eso gracias a la dedicación y al compromiso tan grande que tienen nuestros jugadores”.