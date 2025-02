Independiente Medellín superó la barrera de los 30 mil abonos

Medellín es el equipo en Colombia con más abonos vendidos para el primer semestre de 2025

En el inicio de la temporada 2025 en el fútbol profesional colombiano equipos como Nacional, Medellín, Cali y Millonarios comenzaron a liderar el ranking de asistencias en los estadios del país. Clubes como Junior y América han decepcionado con sus bajas asistencias en sus compromisos en condición de local.

En las tres jornadas que van de la Liga colombiana solo tres equipos han logrado superar taquillas con más de 30 mil espectadores, lo hizo Nacional en los partidos ante Once Caldas y Pereira, Millonarios frente a La Equidad y este último en su compromiso ante Nacional en el estadio El Campín, aunque la mayoría de los hinchas por no decir todos, eran del campeón de Colombia y no del conjunto asegurador.

En cuanto a la venta de abonos Independiente Medellín lidera la tabla con más de 30 mil abonos vendidos, en la mañana de este martes 11 de febrero, el cuadro rojo informó de manera oficial que la cifra de abonos vendidos para este campeonato es de 30.004 unidades, superando a Nacional que vendió 26.483 y a Millonarios con 22.686.

El ‘Poderoso’ jugará mañana ante el Unión Magdalena en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 4 de la Liga del fútbol profesional colombiano, y con los más de 30 mil abonos adquiridos por la hinchada roja se asegurará el buen ambiente en las tribunas en el compromiso que iniciará a las 6:30 de la tarde.

Más información deportiva en Hora 13 Noticias

Le puede interesar: