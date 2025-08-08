¡Indignante! Estrella, una perrita criolla de un año, murió por presunto envenenamiento en Robledo

La comunidad intentó linchar a la mujer que presuntamente envenenó a la perrita

El pasado miércoles 6 de agosto, Estrella, una perrita de tan solo un año y cuatro meses, habría sido víctima de un envenenamiento producto de un alimento que le suministró una vecina del sector. Este aberrante hecho ocurrió en el sector de Aures, comuna 7-Robledo, en Medellín.

En videos de cámaras de seguridad, se ve a la presunta homicida de la canina, subiendo hasta un tercer piso donde estaba la mascota, en su mano, llevaba una bolsa roja, al parecer, en su interior portaba lo que sería un alimento envenenado que le dio a la mascota.

“Es que ese es el problema, que nunca tuvimos problemas con la señora. Porque para mí, como todo aquí, fue una vecina normal. Siempre la había saludado normal. Tampoco mal comportamiento de la mascota, porque nunca salía y cuando lo hacía era para el parque conmigo, un rato”, relató Andrés Rafael Vivas, denunciante y cuidador de Estrella.

Andrés, quien era el cuidador y dueño de Estrella, recuerda a su mascota como una perrita amorosa, alegre, a quien acogió en su hogar tras recibirla de un amigo que se iba de viaje. Por ahora está a la espera de la necropsia para conocer qué sustancia le habría causado la muerte.

“Como decimos todos aquí, ¿qué le pudo haber molestado de la perrita? Es un animal que de aquí no salía. Era muy querida aquí en el barrio y no sé por qué la señora hizo eso y digo, ¿Por qué lo habrá hecho? Es que es algo que nadie lo sabe. Ahora lo único que yo quiero es que salga justicia por mi perrita”, agregó Andrés Vivas.

Este lamentable hecho generó tanta indignación entre los vecinos del sector, que intentaron linchar a la mujer y hacer justicia por mano propia, pero no lograron su cometido, pues las autoridades intervinieron y trasladaron a la presunta victimaria a la estación.

Por ahora, el dueño de Estrella pide justicia y que el caso no quede en la impunidad.

