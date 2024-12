¡Indignante! No basta con que deban tapar su rostro, en Afganistán silencian las voces femeninas en publico

Desde el año 2021, que los talibanes retomaron el poder en Afganistán, se han implementado una serie de normativas destinadas a controlar la vida cotidiana de las personas, en especial, la de las mujeres afganas bajo la primicia de “eliminar el vicio”. La última medida obliga al uso del velo para cubrir el rostro de mujeres y condena el sonido en público de la voz femenina.

Este conjunto de leyes, de 114 páginas y 35 artículos, es el primer documento formal donde muestra de manera detallada las restricciones sobre las mujeres.

Según el artículo 13, la voz de una mujer “se considera como atributo íntimo que no debe ser escuchado en público, prohibiendo que canten, reciten o lean en voz alta”.

Además de esta prohibición, el uso del velo hiyab sería obligatorio y no sería negociable, esto, según El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, para evitar tentaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

También, queda prohibido que los conductores transporten mujeres adultas sin un tutor masculino legal, a su vez, las mujeres no deben mirar a hombres con los que no tengan un parentesco cercano, y viceversa. Estos actos, son catalogados por el gobierno talibán como una “falta contra la modestia”.

A los varones, solo se les aplicó el cumplimiento obligatorio de dejarse la barba y la prohibición del uso de corbata.

Afghan women are responding to the Taliban’s ban on women speaking in public by launching a campaign and singing out loudly. pic.twitter.com/0r884tkteS

— Habib Khan (@HabibKhanT) August 27, 2024