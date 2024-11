Inició la investigación a la agente de tránsito de Bello que, con un cono, tumbó a un motociclista

El hecho ocurrió cuando el motociclista evadió un puesto de control en Bello

Aunque aún no ha sido apartada del cargo, sí se dio inicio a la investigación para esclarecer los hechos en los que una agente de tránsito de Bello se ve involucrada en un presunto abuso de autoridad.

En videos se muestra cómo la agente arroja un cono al motociclista cuando este intentaba huir del puesto de control.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, afirmó que “desde la Alcaldía de Bello no vemos bien este tipo de actuaciones y por eso estableceremos el proceso interno para sancionar si es del caso, pero como alcaldesa quiero manifestar que no puede ser posible que el incremento en la operatividad que nos está dando tan buenos resultados se vea empañada por ciudadanos que no cumplen las normas”.

En lo que va del 2024, en este municipio, se han realizado 1.090 operativos de control.

La alcaldesa González expresó que se han realizado “20.827 comparendos, 3.736 motocicletas inmovilizadas, 860 carros inmovilizados, 106 víctimas menos que en el mismo periodo del año 2023”.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Adicionalmente se han realizado tres operativos de embriaguez en donde se han sancionado 56 conductores, quienes dieron positivo en la prueba.

Además, la alcaldesa de Bello se dirigió a los conductores y les dijo “invitamos a nuestros motociclistas bellanitas, nosotros no estamos en una persecución, nosotros no estamos en unas actuaciones en contra de la ciudadanía, nosotros queremos resguardar la vida de los bellanitas en las calles y de quien conduce los vehículos”.

Las autoridades hacen un llamado al respeto durante estos operativos que cuidan vidas e incluso no normalizar estas malas actuaciones por parte de los ciudadanos.

Le puede interesar: