Intención de Voto en Bello: Lorena González Lidera las Encuestas

Con un 36.4%, Lorena González lidera la intención de voto.

El panorama político en Bello se está definiendo a medida que se acercan las elecciones municipales. Con una muestra de 1237 encuestas efectivas, los resultados de la encuesta realizada los días 25 y 26 de octubre de 2023 revelaron tendencias claras en la intención de voto de los ciudadanos.

Resultados de la Encuesta

De acuerdo con los resultados, la candidata Lorena González Ospina del partido Bello Nos Une emerge como la favorita, capturando la atención y el apoyo de un impresionante 36.4% de los encuestados, seguida de cerca por Néstor Restrepo Bonnett del partido Bello En Serio, quien obtuvo un respetable 25.6% de apoyo.

En contraste, otros candidatos como Hugo Díaz Marín (Partido Independientes), Juan Felipe Restrepo Tamayo (Alianza Verde), Lorena Castrillón Zuluaga (Partido Democrático Colombiano), y Róbinsón Alvarez (Partido MAIS) obtuvieron cifras más modestas, con un rango entre 0.4% y 6.4%.

Es crucial destacar el porcentaje de indecisos y aquellos que optan por no elegir a ninguno de los candidatos presentados. Un 8.2% de los encuestados aún no sabe por quién votar, un 4.5% prefirió no responder y un notable 11.8% afirmó que votaría en blanco. Estos números, que suman más del 24% del total, indican que aún hay un segmento considerable de la población que podría cambiar el rumbo de las elecciones.

Estos resultados proporcionan una visión preliminar del posible resultado de las elecciones en Bello, Antioquia. Sin embargo, dada la volatilidad del panorama político, es importante tener en cuenta que estos números podrían cambiar a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Metodología de la Encuesta

La encuesta se llevó a cabo en un entorno diversificado y representativo, utilizando un enfoque aleatorio estratificado por género, rango de edad, estrato, educación, actividad y zona de residencia. Este proceso garantizó una muestra equilibrada y representativa de la población. La recolección de datos tuvo lugar los días 25 y 26 de octubre de 2023, con un margen de error del 2.78% y una confiabilidad del 95%.

Se puede observar que la distribución por género: un 49.1% de los encuestados son masculinos y un 50.9% femeninos. En cuanto a la edad, la mayoría se encuentra en el rango de 26 a 45 años, representando el 37.3% del total. En relación con el nivel educativo, la mayoría de los encuestados (46.6%) ha alcanzado hasta la educación media o bachillerato.

La encuesta de intención de voto para la Alcaldía en el municipio de Bello, Antioquia, fue llevada a cabo por la reconocida firma Pronósticos SAS, una destacada entidad dedicada a la investigación de mercados y opiniones públicas.

