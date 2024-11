Internos en la cárcel El Pedregal de Medellín denuncian crisis alimentaria y de salud en el penal

Denuncias mala alimentación en la cárcel y negligencia médica

Desde el interior de la cárcel El Pedregal en Medellín, varios internos han alzado su voz para denunciar una crisis alimentaria y de salud que, según afirman, ha llevado al deterioro de la salud de algunos ciudadanos por presunta negligencia médica.

Uno de los reclusos, quien solicitó mantener su identidad anónima, compartió su experiencia, describiendo la difícil situación que enfrentan en el centro penitenciario. El interno afirmó que, a pesar de las negativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), existe una huelga general en la cárcel como protesta por las precarias condiciones de alimentación y atención médica. «En el momento hay una huelga general en la cárcel”, precisó.

La alimentación fue objeto de críticas, pues asegura que las comidas proporcionadas son insuficientes y carecen de los nutrientes necesarios para quienes padecen diversas patologías.

«Esto no es comida. A esta hora llegó la comida: un chorizo con un pan y jugo simple de guayaba. Eso no es suficiente para un enfermo. Llaman a esto la ‘dieta de los enfermos’, pero es peor que la comida de los demás internos», denunció el interno.

El recluso, quien padece VIH, hígado graso, anemia, hepatitis B, y está a la espera de una operación de hernia inguinal y un examen para descartar cáncer de colon, expresó su indignación por la falta de atención médica adecuada.

«La salud de los presos no vale nada. Me tienen con un dolor de hernia inguinal que ya me he operado dos veces, pero aquí se complicó. La respuesta es que hay que esperar para que sea una urgencia», lamentó.

Ante estas denuncias, las autoridades de la cárcel han respondido indicando que desde el Inpec se están realizando gestiones y que los contratistas son los responsables del servicio de alimentación y salud en el centro penitenciario. Afirman que se han presentado informes de las novedades para que tomen medidas los encargados del contrato.

