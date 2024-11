¡Indignante! En Itagüí, un pequeñito de 3 años fue golpeado salvajemente, al parecer, por un hombre

A través de las redes sociales, una denuncia desgarradora ha estremecido a la comunidad. Una familia de Itagüí, dio a conocer que niño de tres años de edad permanece hospitalizado tras una salvaje golpiza.

Según la publicación, un hombre que sería el padrastro del niño habría golpeado al pequeño luego de que, presuntamente, se orinara en la cama.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, no ha tardado en pronunciarse al respecto, calificando el hecho como «gravísimo» y ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que conduzca a la captura del agresor. En un mensaje dirigido a la comunidad, el alcalde expresó su dolor como padre y su determinación para llevar ante la justicia al responsable de este atroz acto.

“Pido a la comunidad que me ayuden a capturar la persona que cometió este delito, no permitamos más violencia contra los menores comunidad ayúdenme demen la información esclarezca este caso estoy aquí en la central de monitoreo, aquí vamos a amanecer para buscar y esclarecer este hecho eso no puede pasar en la ciudad de Itagüí aquí protegemos los niños y lo vamos a demostrar, lo vamos a capturar”, precisó el Alcalde.