Itagüí termina 2024 con 92 días consecutivos sin homicidios: Alcalde

Itagüí logró un récord importante al cerrar el año 2024 con 92 días consecutivos sin homicidios, incluyendo un mes de diciembre sin asesinatos. Este resultado destaca el esfuerzo de la administración local para mejorar la seguridad en la ciudad.

La tasa de homicidios en Itagüí fue de solo 4.6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del país. Las autoridades aseguran que este logro es el resultado de las estrategias de seguridad y convivencia implementadas por la Alcaldía.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, expresó su satisfacción por este logro: “Hoy es un día de excelentes noticias para nuestra ciudad: lleva 92 días sin homicidios y es un día histórico. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, en un mes de diciembre no hay homicidios en el territorio. Lo prometí y lo cumplí. Los bandidos no volverán a Itagüí; no cederemos un centímetro del territorio a la delincuencia. Con contundencia, los perseguimos”, precisó el Alcalde.

