Jaime Cano deja oficialmente su curul como diputado de Antioquia

Jaime Cano se retira como diputado tras más de dos décadas

La Asamblea Departamental de Antioquia confirmó la salida de Jaime Cano como diputado, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que anuló su elección. La decisión, que había sido emitida el 23 de abril de 2025, fue formalizada por la Asamblea el 25 del mismo mes, una vez perdió vigencia una suspensión temporal dictada por un Juez de Pequeñas Causas.

Cano, quien desempeñó el cargo durante más de 20 años, fue reconocido por su papel en la formulación de políticas dirigidas al bienestar de la población mayor en el departamento. Aunque la medida judicial puso fin a su trayectoria en la corporación, su paso por la Asamblea queda registrado por las iniciativas promovidas durante su ejercicio.

En un comunicado, Cano expresó: “Durante más de dos décadas de servicio público, he asumido con responsabilidad y entrega el compromiso de trabajar por el bienestar de los antioqueños y el desarrollo de cada una de nuestras regiones. Hoy, con la misma convicción que me ha guiado todos estos años, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Asamblea Departamental de Antioquia, con el propósito de abrir nuevos caminos que me permitan seguir aportando a nuestra tierra desde otros escenarios”.

“Este es también un momento propicio para expresar mi más profundo agradecimiento a cada ciudadano y ciudadana que me ha brindado su respaldo y confianza a lo largo de este recorrido. Gracias por creer en un proyecto que ha sido colectivo, construido con realidades, resultados y con el afecto de miles de personas que han sido parte fundamental de esta historia”, puntualizó.

La corporación expresó su reconocimiento a Cano Martínez por su gestión legislativa en el departamento.

