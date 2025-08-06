Close Menu
    Cuerpos en la morgue

    Jarol David Valencia Córdoba está en Medicina Legal de Medellín

    Foto: Medicina Legal

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Noroccidente en Medellín, reportó la presencia del cuerpo de un joven identificado como Jarol David Valencia Córdoba, de 19 años de edad, nacido el 26 de enero de 2006 en el municipio de Rionegro, Antioquia.

    Según informó la entidad, el cuerpo ingresó a las instalaciones el pasado 1 de agosto de 2025 y, hasta el momento, ningún familiar ni persona cercana se ha presentado para realizar trámites de identificación o reclamación.

    Medicina Legal hace un llamado a los familiares o conocidos de Jarol David para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe de Medellín o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

    La entidad recuerda que estos procedimientos son esenciales para garantizar el respeto por la dignidad de las personas fallecidas y el cumplimiento de los protocolos legales establecidos.

