José Manuel Osorio Urrego, de 12 años, fue reportado como desaparecido en Medellín

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Medellín adelanta labores de búsqueda para dar con el paradero de José Manuel Osorio Urrego, un menor de 12 años reportado como desaparecido desde el pasado 4 de agosto de 2025.

Características de José Manuel Osorio Urrego

Según información suministrada por el Grupo de Desaparecidos, el menor fue visto por última vez en el barrio Caribe, en inmediaciones de la Terminal del Norte, en la capital antioqueña.

José Manuel vestía un bolso de color verde al momento de su desaparición. Se describe con contextura delgada, piel morena y cabello liso, de longitud media.

La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, mantiene activo el proceso de búsqueda e invita a la ciudadanía a aportar información que permita localizar al menor.

Quienes tengan datos que contribuyan con la investigación pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI de Medellín, ubicado en la Carrera 64C N.º 67-300, Bloque H.

