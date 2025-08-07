Close Menu
    Ahora
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    sábado 9 de agosto, 2025
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    Personas desaparecidas

    José Manuel Osorio Urrego, de 12 años, fue reportado como desaparecido en Medellín

    José Manuel Osorio Urrego, de 12 años, fue reportado como desaparecido en Medellín
    Foto: suministrada

    El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Medellín adelanta labores de búsqueda para dar con el paradero de José Manuel Osorio Urrego, un menor de 12 años reportado como desaparecido desde el pasado 4 de agosto de 2025.

    Características de José Manuel Osorio Urrego

    Según información suministrada por el Grupo de Desaparecidos, el menor fue visto por última vez en el barrio Caribe, en inmediaciones de la Terminal del Norte, en la capital antioqueña.

    José Manuel vestía un bolso de color verde al momento de su desaparición. Se describe con contextura delgada, piel morena y cabello liso, de longitud media.

    Lea más:  Angustia en Medellín: buscan a dos niños desaparecidos en diferentes sectores de la ciudad

    La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, mantiene activo el proceso de búsqueda e invita a la ciudadanía a aportar información que permita localizar al menor.

    Quienes tengan datos que contribuyan con la investigación pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI de Medellín, ubicado en la Carrera 64C N.º 67-300, Bloque H.

    Le podría interesar:

    Google News Sigue las noticias de H13N en Google News
    WhatsApp Sigue nuestro canal de noticias en WhatsApp
    Envía tus noticias Envía tus noticias

    Entérese de más en Hora 13 Noticias.

    Lea más:  ¡Bullita y frijolada! La gran Plaza Minorista José María Villa celebra 41 años de servicio y abastecimiento en Medellín

    Noticias Relacionadas