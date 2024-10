Joven de 15 años resulta herido gravemente por pólvora

La noche buena para Patricia Mena, quien viajó desde Chocó a Medellín con su hijo a pasar navidad y visitar a un familiar que se encuentra hospitalizado en una clínica, terminó en tragedia.

Su hijo de 15 años, salió con varios amigos la noche 24 de diciembre sin saber en lo que terminaría

Patricia Mena Madre menor quemado “El día 24 de diciembre que era una fecha muy especial les dijimos a ellos que se desplazaran a donde una tía, entonces allá consiguió unos amiguitos y se fueron a comprar pólvora, ellos compraron como un taco me dice mi hijo y lo pusieron en un lugar que estaba de frente lo encendieron y él no alcanzó a correr y debido a ello tuvo quemaduras bastante graves”

A su teléfono entró la llamada que ningún padre quisiera recibir esta navidad: su hijo se había quemado con pólvora. A esta hora le realizan una cirugía en la Clínica León XIII porque tendrán que amputarle uno de sus dedos.

“Estábamos allí sentaditos reunidos y me llaman a darme esa noticia en ese momento yo perdí el control y me puse a llorar y salí inmediatamente para la clínica» agregó la madre del menor

Patricia quisiera que esa aberrante tradición de desafiar la integridad al lanzar pólvora terminara.

Por eso, utilizó nuestros micrófonos para enviar un mensaje a los niños y padres de todo el país, para que ninguno repita la historia que hoy le roba la tranquilidad.

“En estos momentos a mi hijo le están amputando un dedo por favor digan no a la pólvora, los niños por favor no compren pólvora que eso no trae buenos resultados. A los expendedores de esa pólvora les digo piensen un momentico en sus hijos”

Antioquia es uno de los departamentos que más número de quemados con pólvora registra

El último informe entregado por la Gobernación, indica que a la fecha van 84 lesionados, de ellos, 35 menores de edad. Además, cuatro personas han perdido alguna de sus extremidades.

