«Jugamos el mejor partido del semestre»: Alfredo Arias tras derrota de Medellín ante Once Caldas

Medellín perdió un invicto de 20 fechas como local

Independiente Medellín cayó 1-2 ante Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot y aplazó su ingreso al grupo de los ocho. Dayro Moreno convirtió el gol de la victoria para el equipo albo y se convirtió en el máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano tras alcanzar una cifra de 225 goles en el rentado local.

Con la derrota Medellín perdió el invicto de 20 jornadas sin perder en el estadio Atanasio Girardot, en la derrota ante Once Caldas el equipo rojo jugó con 10 hombres desde el minuto 27′ del primer tiempo por la expulsión de Ánderson Plata.

«Jugamos el mejor partido del semestre, hasta la expulsión hubo una diferencia abismal, inclusive después de la expulsión el equipo jugó bien, nosotros no reventamos nunca la pelota, no hicimos tiempo, y tratamos de ir a ganar el partido. Estoy muy orgulloso de lo que vi del equipo y orgulloso de mis jugadores que son valientes». Señaló Alfredo Arias después de la derrota de Medellín ante el Once Caldas.

Medellín es noveno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 15 puntos y está a uno de Jaguares de Córdoba que por ahora es el octavo en el campeonato. Los dirigidos por el técnico Alfredo Arias jugarán en la próxima fecha ante La Equidad en Bogotá.

