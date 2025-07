“La justicia no se arrodilla ante el poder”: Sandra Liliana Heredia, la jueza que desafía el poder político

Antes de dar el veredicto final en el caso de Uribe, la magistrada da un mensaje firme sobre la independencia judicial

Con un discurso firme y cargado de simbolismo, la jueza Sandra Liliana Heredia abrió este lunes la audiencia más trascendental en la historia reciente del país. A pocos minutos de emitir el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la magistrada dejó claro que su decisión no responde a intereses políticos ni a presiones externas, sino a la verdad probada durante meses de juicio. “El derecho no puede temblar frente al ruido, y la justicia no se arrodilla frente al poder”, sentenció, en una declaración que ya marca un precedente dentro del sistema judicial colombiano.

«El derecho no puede temblar frente al ruido, y la justicia no se arrodilla frente al poder… La justicia ha llegado, ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, con la responsabilidad que debe caracterizar al sistema. Una justicia que no se vende»

Durante su intervención, la jueza enfatizó que su resolución no representa una victoria personal ni un revés para ningún sector político, sino un paso significativo hacia una justicia imparcial, reflexiva y libre de manipulaciones.

Subrayó que la toga no tiene género, pero sí carácter, reivindicando la labor de las mujeres en la justicia, y recordó que este fallo no se enfoca en un nombre propio, sino en hechos concretos y probados. Sus palabras reflejan una defensa inquebrantable del rol de juezas, magistradas y funcionarias que, en medio de presiones, sostienen el valor de las instituciones.

«La toga no tiene género, pero sí carácter, cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial y que el sentido de responsabilidad se trae siempre al estrado. Este es un momento para reafirmar el trabajo de cientas de funcionarios, juezas y magistrados que sostienen en alto el nombre de la justicia colombiana. Hoy este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos y esa distinción es vital».

La magistrada también hizo una advertencia clara: el juzgado que preside no se deja llevar por simpatías ni antipatías. Reafirmó que el principio de separación entre justicia y política es sagrado en una democracia, y que su decisión se basa exclusivamente en el análisis del derecho.

Al destacar que el fallo defiende tanto los derechos del procesado como la autonomía judicial, la jueza envió un mensaje rotundo de independencia institucional justo en el momento en que el país observa con atención el destino judicial de uno de sus líderes más influyentes.

De momento, el juicio, que aún no ha llegado a su desenlace final, continúa este lunes 28 de julio con la lectura detallada del fallo por parte de la jueza, quien analiza uno a uno los argumentos presentados por la Fiscalía, la defensa y las demás partes intervinientes.

Aunque sus palabras iniciales marcaron el tono de lo que muchos consideran una jornada histórica, el país sigue a la espera del sentido definitivo de la sentencia que determinará el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

