Juzgado ordena cinco días de arresto para Daniel Higuita alcalde de Dabeiba por desacato a una tutela

El pasado miércoles 15 de mayo se conoció que el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita deberá pagar cinco días de arresto domiciliario y cinco salarios mínimos legales vigentes.

Los hechos se registraron cuando José Wilson Domicó, el gobernador electo del resguardo Indígena Monzhoromandó, instauró una tutela a la alcaldía de Dabeiba, por los derechos fundamentales de reconocimiento de la identidad cultural y debido proceso, es decir, el alcalde Daniel Higuita debía posesionar al gobernador de este resguardo y no lo habría hecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

El juzgado también ordenó una sanción de 5 SMLMV para Daniel Higuita

Debido a esto, el gobernador del resguardo instauró un incidente de desacato y el juzgado primero promiscuo municipal de Dabeiba sancionó al alcalde de este municipio con cinco días de arresto domiciliario y cinco salarios mínimos legales vigentes como responsable del desacato al fallo de tutela, proferido el 22 de marzo de 2024 y, confirmado el 7 de mayo de 2024.

Según el documento «Es incuestionable que la Alcaldía de Dabeiba, representada legalmente por Daniel Higuita Herrera o quien haga sus veces; no ha acatado la decisión adoptada por el juez de tutela de primera instancia y confirmado por la segunda instancia, que contenía un mandato perentorio de obligatorio cumplimiento, so pena de adelantarse contra él, un incidente de desacato por parte del demandante, quien no obstante el fallo proferido a favor suyo, persiste la vulneración de sus derechos, con el agravante que fue confirmado por la segunda instancia».

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: