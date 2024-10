La agencia nacional de tierras entregó 102 títulos de propiedad de a familias campesinas de Amalfi

102 familias beneficiadas en Amalfi.

La agencia nacional de tierras continúa titulando hectáreas. Esta vez en Amalfi fueron entregados 102 títulos de propiedad a familias campesinas que llevaban más de 12 años esperando el título.

Los títulos fueron entregados sobre 55 predios baldíos y 47 privados que se encontraban en informalidad.

Carlos Iván Lopera Coordinador Antioquia comentó “Hemos entregado en Amalfi más de 1.800 hectáreas en 102 títulos, campesinos que estaban esperando hace más de 12 años los títulos. Amalfi es un municipio PDET donde hubo mucho conflicto”.

El título entregado a las familias hace que puedan trabajar sus tierras con tranquilidad.

Jaime Enrique Castañeda Campesino de Amalfi dijo “Yo soy casado, tengo 3 hijos y los levanté ahí, yo tengo el pedio desde que tengo por ahí 8 años… Yo mantenía muchas ganas de sacarle el título, pero muchos me decían vale 5 millones, vale 10 entonces yo dije no así me queda muy duro. Así me quedaba muy duro y ahora tengo título en mis manos”.

El proceso de la titulación se hizo en 5 meses. Muchos de los campesinos no habían podido hacer la titulación de sus tierras trabajadas por años por falta de dinero para los trámites.

Joaquín Antonio Rave Campesino de Amalfi señaló “Yo compré mi predio hace 16 años con contrato de compraventa. Cosechamos así siembra de maíz y yuca … Me siento muy alegre también porque ustedes me otorgaron un beneficio que tengo en mis manos”.

A diciembre 31 de 2023 Antioquia sumó 11.196 hectáreas de tierra formalizada, de las cuales 7.374 se tramitaron en su totalidad en el 2023.

