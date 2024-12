La Asociación Médica Sindical Colombiana denuncia despidos masivos y baja disposición de camas en urgencias en el Hospital Alma Máter

ASMEDAS expresa que los profesionales en salud no han recibido justificación por los despidos

El sindicato manifestó la preocupación que tiene frente a diferentes situaciones que viven los profesionales de la salud que laboran o laboraban en el Hospital Alma Máter de Medellín. La crisis administrativa y financiera que según ellos atraviesa el establecimiento médico es injusto porque dicen que no hay dialogo y los trabajadores pagan los platos rotos.

“En esta semana lleva al traste con el empleo de 15 médicos, pero que durante todas estas semanas ha llevado al despido de una cantidad de empleados y funcionarios y cierre de camas y servicios en esta institución que es un baluarte para la ciudad y muy importante para la prestación de servicios de alta complejidad del departamento.” Manifestó Gonzalo Alberto Vélez, presidente ASMEDAS Seccional Antioquia.

Los que preocupa es que la ola de despidos podría crecer según el sindicato:

“Estos despidos no hemos tenido justificación por parte de la administración, nos gustaría que se pudiera hablar con el doctor Julián Ramírez y nos contara cuál es la razón de estos despidos porque nos sorprende…”, añadió.

A su vez, manifestaron su inconformismo con el déficit de camas de urgencias y las controvertidas decisiones administrativas:

“La administración del Hospital Alma Máter con el respaldo del señor rector de la Universidad de Antioquia han decidido por ejemplo tener 70 camas vacías de urgencias, 20 camas apenas llegan a ocupar diariamente, apenas lo necesario para poder llevar pacientes a hospitalización generando crisis…” Carlos Oliveros Peralta – médico de Hospital Alma Máter y miembro de ASMEDAS

Hora 13 Noticias habló con la Coordinadora de Comunicaciones del Hospital Alma Máter sobre la denuncia de ASMEDAS y entregaron textualmente las siguientes cifras y datos:

“En octubre se notificaron 5 no renovaciones de contrato y 3 terminaciones”

“En noviembre se notificaron 4 no renovaciones de contrato y 1 terminación de contrato”.

“La notificación de no renovación se hace un mes antes de terminado el contrato y obedece al requerimiento de especialidades en los diferentes servicios por ser un Hospital de alto nivel de complejidad.”

“El Hospital rechaza las afirmaciones de ASMEDAS donde indican una masacre laboral, las cifras no mienten y el Hospital sigue avanzando con su mayor propósito de cuidar la salud de sus pacientes.”

Según el Hospital Alma Máter le entidad cumple con los estándares internacionales de los hospitales de alto nivel de complejidad al tener entre un 5% a un 10% de sus camas totales en urgencias, y actualmente tienen 50 camas de urgencias prestando servicios.

