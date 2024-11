“La Cárcel de la muerte”, así apodan los familiares de reclusos a la Cárcel Pedregal de Puerto triunfo

La Cárcel de Puerto Triunfo tiene una capacidad para 900 reclusos, sin embargo, tiene 1.600.

Estos son algunos de los testimonios de los familiares de los reclusos:

“La hemos denominado, la cárcel de la muerte, del castigo. No es justo que los presos de Puerto Triunfo tengan tantas cosas, aguantando hambre, sin agua potable” , expresó Maria Victoria Barrientos, madre de reclusos de la Cárcel Pesebre.

“Nosotros preguntamos por ellos a la encargada y nos dicen que está bien, pero hablamos con él y nos dice que la comida está mala, no tienen agua. Hace más de un año no veo a mi hermanito, está muy desnutrido, no tiene un buen trato en esa cárcel”, Cecilia Correa, familiar de recluso de la Cárcel Pesebre.

“Lo que estamos solicitando en este momento, son mejores condiciones, que estén dignamente. También, nos colaboren dejando entrar algunos alimentos”, Adriana Vergara, familiar recluso Cárcel Pesebre