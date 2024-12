¡La edad no es un impedimento! Mujer de 84 años se gradúo con honores en Manizales

María Clotilde Franco se graduó con honores en un colegio de Manizales

María Clotilde Franco es una hermosa mujer de 84 años, quién terminó su bachillerato con honores en un colegio de Manizales. Ella había postergado sus estudios por diferentes razones a lo largo de su vida pero decidió matricularse en el colegio Andrés Bello para estudiar y aprender.

La mujer dedico siete años estudiando en la institución educativa y al graduarse, pudo alcanzar su sueño. Aprendió a leer y a escribir a sus 77 años; hizo la primeria en cuatro años y en los tres siguientes, terminó su bachillerato.

«Cumplí un sueño, pero tengo tristeza por dejar el colegio, quisiera seguir yendo así sea a saludar. Nunca llegué tarde y nunca falté. Entraba a las 7:30 de la mañana y me levantaba desde las 4:30 a.m. para tener buen tiempo, era como mi otra casa, no se qué voy a hacer«, expresó María Clotilde en su graduación.

Según medios de comunicaciones nacionales, los cuales dieron a conocer su historia. María Clotilde es fanática del Once Caldas, pues le pedía permiso a los profesores usar radio en clase para oír los partidos.

«A la gente hay que decirle que no vaguen tanto, que vayan a clases, estudiar entretiene«.

