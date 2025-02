La estrella surcoreana de Netflix, Kim Sae-ron, fue hallada sin vida en su casa en Seúl: esto es lo que se sabe

La surcoreana, Kim Sae-ron, tenía tan solo 24 años

La industria del cine está de luto, pues la famosa actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, fue encontrada sin vida en su casa de Seongsu-dong, ubicada al este de Seúl. La joven fue descubierta por un amigo que tenía planes de reunirse con ella.

Según información de la prensa local, las autoridades atendieron el llamado de un amigo de la actriz, quien habría descubierto el cuerpo después de que la actriz de k-dramas no se presentara a una reunión programada.

La causa de la muerte todavía es una incógnita, pues desde la policía local han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, ya que no hay sospechosa de que se trate de un crimen y tampoco hay sospechosa de robo, por lo que todo apuntaría a un suicidio.

La trayectoria de la joven en la industria del cine comenzó cuando tenía tan solo nueve años, participando en películas como ‘A Brand New Life’ y ‘The Man From Nowhere’. Años más tarde, protagonizó cintas como ‘A Girl At My Door’, ‘Secret Healer’, y ‘Love Playlist’.

En 2022, Kim Sae-ron fue detenida conduciendo bajo los efectos del alcohol tras estrellar su vehículo contra una barandilla y un transformador, por lo que fue sentenciada a una multa de 20 millones de wones. La actriz habría intentado retomar su trabajo en abril de 2024 pero tuvo que retirarse por problemas de salud. Su última aparición en pantalla fue en la serie de acción de Netflix Sabuesos 2023.

La muerte de la estrella vuelve a poner sobre la mesa, la presión social a la que se ven sometidos los artistas en Corea del Sur, pues suele caer sobre ellos un apremio, donde se deben mostrar ejemplares, lo cual ha derivado en la muerte y suicidio de muchos actores.

