La Feria de Diseño Medellín: un impulso al talento joven y un referente para Latinoamérica y el Caribe

La Feria de Diseño Medellín es un evento que tiene como objetivo, el impulsar el talento local, joven y empresarial para conectarlo hacia las oportunidades. Además, de generar espacios de trabajo mutuos para el estímulo de la industria local en un mercado mundial. Tendrá 30 eventos descentralizados en estudios de diseño, tiendas, galerías de arte, restaurantes y hoteles, esto, con el fin del intercambio de conocimientos y la realización de negocios.

La ciudad recibirá 25.000 personas de 31 países durante La Feria de Diseño y se proyecta un impacto turístico de 8.8 millones de dólares además de la generación de 2.500 empleos.

“La Feria de Diseño Medellín Powered by Imm Cologne ha crecido año tras año y se ha convertido en un referente para los expertos, conocedores e interesados del diseño, hábitat, arquitectura, estilo de vida y hospitalidad. En once ediciones somos testimonio de nuestra dedicación y compromiso con el diseño en la ciudad, el país y la región”, afirmó el cofundador y Director General de La Feria De Diseño Medellín Powered by Imm Cologn, Eddy Karmona.