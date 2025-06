La fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció tras la orden de captura en su contra emitida por Guatemala

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se pronunció este 3 de junio sobre la orden de captura emitida en su contra por el Ministerio Público de Guatemala.

La Fiscalía de Guatemala, encabezada por José Rafael Curruchiche, ordenó la detención de Camargo y del exministro de Defensa Iván Velásquez, actual embajador ante el Vaticano, por hechos relacionados con su participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La solicitud incluye la activación de una circular roja de Interpol y un pedido formal de extradición al Gobierno colombiano.

Camargo recordó que tanto ella como otros integrantes de la CICIG gozaban de inmunidad bajo los términos del acuerdo suscrito entre la ONU y el Gobierno guatemalteco, lo que según sus palabras, invalida legalmente las acciones emprendidas en su contra. Además, citó observaciones recientes de la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, quien manifestó su preocupación por presuntas represalias contra fiscales, jueces, periodistas y otros actores en Guatemala.

“Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional que ayer se dio por tramitada sin estarlo y que no será emitida, teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, expresó la funcionaria.