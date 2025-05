“La hundieron con trampa”: Petro estalla tras caída de su consulta popular y llama a movilizaciones

Desde su visita oficial en China, el presidente Gustavo Petro acusó al Congreso colombiano de haber cometido fraude en el proceso legislativo que terminó con el hundimiento de su propuesta de consulta popular.

El mandatario responsabilizó directamente al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación de manera irregular justo cuando, según él, se estaba alcanzando la mayoría necesaria.

Petro comparó lo sucedido con el presunto fraude electoral del 19 de abril de 1970, al afirmar que “no se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2025

No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado llamó a una amplia movilización social y convocó a sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y grupos juveniles para coordinar lo que denominó como “el siguiente paso del movimiento democrático”.

Petro ordenó a la Fuerza Pública abstenerse de usar la fuerza contra la ciudadanía y limitar su presencia a la protección de edificios institucionales, insistiendo en mantener la convivencia pacífica durante las manifestaciones que anticipa.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2025

Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora. https://t.co/AlPyomuqRI

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a las denuncias y calificó la sesión plenaria del Senado como “fraudulenta”.

Según él, la consulta se hundió de forma irregular porque no se permitió la votación completa y se cerró el registro cuando la balanza comenzaba a inclinarse a favor del Gobierno.

Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo. pic.twitter.com/BHVeOryggg

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2025