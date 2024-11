La incontinencia urinaria no es solo un síntoma de envejecimiento

Según expertos, una de cada 3 personas tiene algún síntoma del tracto urinario inferior

Según expertos, una de cada tres personas tiene algún síntoma del tracto urinario inferior con incontinencia urinaria, una condición que no solo afecta a los adultos mayores o es sinónimo de envejecimiento.

Tanto jóvenes como adultos pueden llegar a sufrir alguna enfermedad del tracto urinario como incontinencia urinaria, que no está asociada únicamente a condiciones de envejecimiento.

Según un estudio, el 88% de las mujeres y el 79% de los hombres sufren algún problema urinario.

Alejandro Restrepo Urólogo mencionó “tenemos tanto en la hiperplasia de próstata como en la vejez hiperactiva un gran arsenal de medicamentos de procedimientos, mínimamente invasivos procedimientos quirúrgicos, que hacen que el tratamiento si es a tiempo tenga una gran tasa de éxito y mínima tasa de complicaciones”.

Los síntomas de una enfermedad asociada al tracto urinario son urgencias permanentes de ir al baño, goteo en las mañanas, dificultad o dolor para orinar.

Alejandro Restrepo urólogo dijo “tenemos unos síntomas como la urgencia para orinar, levantarse varias veces por la noche o que se escape la orina porque no alcanza a llegar al baño, que también son producidos por la próstata pero que se manifiestan a través de la vejiga.

Para detectar de forma temprana este síndrome de hiperactiva es darse cuenta o identificar que no es normal ir tantas veces al baño, y que no es normal en ninguna edad tener algún tipo de escape, lo primero que se debe hacer es interrogarse, qué tanto líquido consume, es conocido que existen muchos mitos o recomendaciones que da la gente en la calle o algunos médicos relacionados con el aumento del consumo de líquidos, pero esta recomendación no se le puede dar a todo el tipo de población”.

En Colombia, 1 de cada 3 personas tiene algún síntoma del tracto urinario inferior, que afectan a órganos como la vejiga, la próstata y la uretra.

La mayoría de las personas solo consultan al especialista con la enfermedad en un estado avanzado.

