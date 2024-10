“La justicia no cumple”: Salvatore Mancuso pide que se haga efectiva su libertad

La libertad de Salvatore Mancuso continúa discutiéndose en los juzgados y tribunales e incluso en la Corte Constitucional, sin embargo, las diferentes entidades que se encargan de deliberar esta decisión no se ponen de acuerdo.

Por su parte, Mancuso solicita que se haga efectiva su libertad debido a su colaboración en el componente de verdad del Proceso de Paz, afirma que no existen medidas de aseguramiento en su contra que estén vigentes o sean legalmente válidas por parte de ningún juzgado o Fiscalía.

También, denunció que en su caso se han presentado violaciones a Derechos Fundamentales “como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non bis in idem, al habeas data en la medida que no han actualizado la información y con base en información no verás, información falsa, me tienen privado de la libertad”.