La novedad que tendría Colombia para enfrentar a Costa Rica

Colombia jugará este viernes ante Costa Rica por la segunda fecha del grupo D en la Copa América

Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección Colombia tomaron un vuelo de poco más de dos horas con destino a Phoenix para afrontar la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América. Ya en Arizona, el equipo se dividió en dos grupos, los jugadores que actuaron ante Paraguay hicieron trabajos de recuperación física y el resto realizó práctica de fútbol.

Para el compromiso de este viernes lo más probable es que no esté Jhon Lucumí, jugador que tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte del partido ante los paraguayos. Néstor Lorenzo mencionó que no se trataba de una lesión pero hasta el momento no hay un parte oficial del departamento médico de la selección.

La tricolor atenderá a los medios de comunicación esta tarde en su hotel de concentración y continuará con la preparación de lo que será el compromiso de este viernes ante Costa Rica en el estadio de la universidad de Phoenix.

