La reforma política se hunde en el Senado por falta de apoyo: senadores la critican dicen que ‘no es el momento adecuado’

El Gobierno deberá esperar hasta el próximo periodo legislativo para intentar nuevamente

La reforma política que buscaba modificar el sistema electoral colombiano no logró ser aprobada en el cuarto debate en la plenaria del Senado, lo que significó su hundimiento definitivo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno hasta el último minuto, la iniciativa no logró el respaldo necesario de los partidos políticos, que consideraron inconveniente discutir una reforma electoral en un momento tan cercano al inicio de la campaña electoral. Al no ser aprobada en las primeras cuatro rondas antes del 16 de diciembre, fecha de cierre de las sesiones ordinarias, la reforma fue archivada por falta de trámite.

El senador Humberto de la Calle explicó que aprobar reformas electorales cuando ya está próxima una campaña no era lo adecuado, ya que podría afectar la estabilidad política del país. Además, cuestionó la propuesta sobre el transfuguismo, una figura que permitía la movilidad de los congresistas entre partidos, lo que generó controversia.

De la Calle señaló que, aunque el sistema político ha cambiado, hacer del transfuguismo una práctica permanente sería contradictorio, pues, por un lado, se busca robustecer los partidos con listas cerradas, pero por otro, se debilitan con estas prácticas.

A pesar de los intentos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por lograr un consenso en enero sobre la reforma, el clima político y el radicalismo de los debates hicieron imposible llegar a un acuerdo.

Como resultado, el Gobierno deberá esperar hasta marzo de 2025 para presentar nuevamente la reforma, cuando las condiciones en el Congreso sean más favorables para discutir actos legislativos.

