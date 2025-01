La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a segunda ronda del Australia Open

En la mañana de este martes 14 de enero, la tenista colombiana Camila Osorio logró una victoria en su debut en el Australia Open y avanzó a segunda ronda tras vencer a la griega Maria Sakkri.

La competencia duró dos horas y 32 minutos, la cucuteña se impuso con parciales 6-4, 6-7 y 6-4 y consiguió clasificar a la segunda ronda.

En la segunda ronda, se enfrentará a la tunecina Ons Jabeur, número 40 del mundo que dejó en el camino a la ucraniana Anhelina Kalinina, número 48 en el ránking de la WTA.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

El juego de la segunda ronda será el miércoles pero todavía el horario y la cancha están por definir.

A rollicking contest comes to a close!

It’s @CamiOsorioTenis who gets the better of Maria Sakkara, finally, after two-and-a-half hours.

She’s through 6-4 6-7(4) 6-4

It’s only round one, by the way! How good is this!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen… pic.twitter.com/W15PWPiTuD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2025