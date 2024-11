La Unión: bomberos le pidieron a la Alcaldía el doble de presupuesto para operar; suspendieron el servicio

La comandancia del cuerpo de bomberos informó que seguirán prestando el servicio pero de manera voluntaria y que los tiempos de respuesta serán mayores

En las últimas horas se conoció una misiva enviada a la opinión publica de parte del Cuerpo de Bomberos de la localidad, quienes le informaron a los unitenses que debido a presuntos incumplimientos en los acuerdos con la Alcaldía suspenderán el servicio de manera indefinida.

A través de un comunicado así se dirigieron a la comunidad «Con profundo pesar, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Unión Antioquia comunica a la comunidad que, a partir de hoy 19/01/2024, se verá obligado a finalizar sus labores y servicios de respuesta a emergencias. Esta decisión ha sido motivada por la ausencia de un acuerdo contractual con la Alcaldía Municipal, lo cual nos ha dejado sin los recursos necesarios para mantener nuestra operatividad. Queremos enfatizar que, a pesar de esta difícil situación, nuestro compromiso como voluntarios persiste. Seguiremos trabajando de forma completamente voluntaria para garantizar la seguridad y bienestar de nuestra comunidad. Sin embargo, es importante destacar que esta situación afectará la capacidad de respuesta a emergencias de manera significativa». manifestó la comandancia de la institución bomberil.

En respuesta a las declaraciones de los bomberos así se refirió la Alcaldía de Carmen Judith Valencia Moreno.»Según lo acordado en la última reunión el cuerpo de bomberos presentó su propuesta de servicios el 16 de enero de 2024, solicitando $1.179.067.504 para la ejecución del convenio interadministrativo. La

administración municipal, el 19 de enero de 2024, en horas de la mañana dando respuesta a la solicitud

se envía al cuerpo de bomberos un comunicado mostrando disposición para realizar convenio y pagos de

acuerdo al recaudo municipal, solicitando, además, una clarificación de la propuesta en términos de valor,

alcance, y otras consideraciones. Hacemos un llamado respetuoso al Cuerpo de Bomberos de La Unión para que reconsideren la situación más allá de la cifra presupuesta por valor de $1.179.067.504 para llevar a cabo las labores dispuestas en la Ley 1517 del 2012 atendiendo a los criterios de necesidad, y evaluando la prestación del servicio conforme los valores contratados en años anteriores». puntualizó el ente territorial, quienes también precisaron que en años anteriores los montos nunca excedieron los 500 millones de pesos, menos de la mitad de lo que a hoy estaría exigiendo la institución bomberil.

Los montos asignados en la administración anterior estuvieron designados así:

2020 – $240.000.000.

2021 – $279.124.679.

2022 – $293.000.000.

2023 – $414.550.000.

El presidente del Concejo de La Unión, Carlos Franco, también se refirió a esta problemática que hoy se presenta en la localidad » Hay que aclarar que ambas partes deben llegar a un acuerdo, en el que ambos se sientan cómodos para ejercer las funciones correspondientes, pues evidenciamos que es un problema monetario. La sobretasa bomberil supera los 300 millones de pesos, sin embargo el cuerpo de bomberos esta pidiendo una cifra a mi modo de ver exagerada, cercana a los 1.200 millones de pesos, una cifra con la que el municipio no cuenta, teniendo en cuenta la capacidad de recaudo, no obstante se esta dialogando con los bomberos y se debe llegar a un acuerdo cuanto antes donde se defina una cifra coherente». Puntualizó el corporado, quien también aclaró que los concejales Ferney Lotero y Juan Esteban Torres, citaron de manera irregular a un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, decisión que no fue avalada por la mesa directiva del Concejo Municipal y que únicamente se hizo a titulo personal de los dos concejales «ellos mandaron de forma individual la solicitud y eso esta bien, pero hay que aclarar que desde el Concejo Municipal no hemos enviado ningún comunicado ni menos una citación a que se realice un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, esa facultad únicamente la tiene el ejecutivo, en este caso la Alcaldesa Carmen». concluyó.

Si bien el cese de actividades no es definitivo, pues el cuerpo de bomberos seguirá funcionando de manera voluntaria, la institución aclaró que «La naturaleza voluntaria de nuestro cuerpo de bomberos implica que la disponibilidad y rapidez en la respuesta a emergencias se verán afectadas. La complejidad de algunas situaciones y la rapidez con que se deben abordar hacen que, en algunos casos, no podamos brindar una respuesta oportuna o, lamentablemente, no alcancemos a intervenir por completo».

