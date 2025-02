Las Águilas buscarán en casa la primera victoria del campeonato

Las Águilas Doradas esperan la visita del Once Caldas de Manizales

Las Águilas no iniciaron la temporada como se esperaba y los resultados aún no aparecen en el equipo dorado. La derrota en Bogotá en la jornada pasada cayó como un baldado de agua fría en el conjunto antioqueño que aún no suma victorias en el campeonato.

Lea más: Nacional tendrá un nuevo reto en la difícil cancha del estadio de Valledupar

El rival de esta fecha será el Once Caldas en un partido que les dará una nueva oportunidad de sumar tres puntos casa para levantar la confianza.

El duelo entre dorados y albos se jugará mañana a las 6:20 de la tarde en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Más información deportiva en Hora 13 Noticias

Le puede interesar:

Independiente de Argentina recuerda a uno de sus idolos, 21 años del asesinato del ‘Palomo’ Usuriaga https://t.co/uiBXPJWK2P — Hora13 Noticias (@hora13noticias) February 11, 2025

chipì