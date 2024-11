Las Águilas Doradas vuelven a jugar en Rionegro

Las Águilas Doradas recibirán mañana la visita del Once Caldas

Después de la victoria en Cali ante el América Las Águilas Doradas iniciaron la semana con un aire de tranquilidad por el debut victorioso en la liga bajo el mando de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez.

El equipo antioqueño aún no define su sede para esta temporada pero llegó a un acuerdo para disputar el partido de mañana ante el Once Caldas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. La intención en las Águilas en darle continuidad al proyecto en este municipio y están en conversaciones con los gobernantes locales para que el equipo no abandone su nido en el oriente antioqueño.

En Águilas Doradas tienen que definir lo más rápido posible su futuro para notificarle a la Conmebol cuál será el estadio para afrontar el compromiso del 20 de febrero ante Bragantino de Brasil por la fase dos de la Copa Libertadores de América.

