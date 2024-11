Las aves: principales víctimas de la pólvora en estas fiestas decembrinas, alerta Corantioquia

Corantioquia lanza campaña para proteger la fauna y evitar el uso de pólvora en decembrinas

Corantioquia ha lanzado una campaña educativa en toda la región con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el impacto negativo del uso de pólvora en la fauna y los ecosistemas del departamento, especialmente durante las festividades de fin de año. La campaña busca llegar de manera efectiva a niños, niñas, educadores y adultos mediante un enfoque lúdico, con canciones, cuentos y actividades que invitan a reflexionar sobre las consecuencias de las explosiones de pólvora.

En su rol como autoridad ambiental, Corantioquia hace un llamado a la conciencia y solidaridad de la población para evitar el uso de estos artefactos en las celebraciones navideñas. La Corporación resalta que, además de los riesgos para la salud humana, la pólvora tiene efectos devastadores sobre los animales silvestres y domésticos, así como sobre los ecosistemas naturales. De acuerdo con datos proporcionados por la entidad, miles de especies pierden la vida debido a las detonaciones de pólvora cada año, mientras que los bosques y hábitats naturales se ven gravemente afectados por la caída de residuos tóxicos.

Impacto en la fauna silvestre

A pesar de que la pólvora afecta a una variedad de especies, las aves son especialmente vulnerables. Mateo García Mejía, biólogo de Corantioquia, explica que las aves tienen una capacidad auditiva y visual muy desarrollada, lo que las hace extremadamente sensibles al sonido y las luces de los fuegos artificiales. Las explosiones, por tanto, no solo generan un pánico inmediato, sino que pueden tener consecuencias fatales.

“Por el lado de las aves, el sonido las puedes despertar en la noche y desorientarlas, por ejemplo, en el caso de los colibríes si la explosión es muy fuerte y activan su metabolismo es una muerte asegurada para estas aves, porque se desorientan y no son capaces de consumir alimento. En el caso de otras aves el susto puede ser tan fuerte que se puede generar un paro cardiorrespiratorio de forma inmediata”, explicó García Mejía.

Pero las aves no son las únicas víctimas. Los murciélagos, animales nocturnos que se desplazan utilizando un sistema de geolocalización altamente sensible, también se ven gravemente afectados por las explosiones. Durante las festividades, el ruido constante puede desorientarlos hasta el punto de causarles accidentes o la muerte. Además, los murciélagos, que generalmente se refugian durante el día, pueden ser forzados a salir al sol cuando se utilizan artefactos explosivos, lo que puede cegarlos y dejarlos vulnerables a depredadores.

El peligro para mamíferos y ecosistemas

Además de aves y murciélagos, otros mamíferos como zarigüeyas, zorros, tigrillos y ardillas también sufren las consecuencias de las detonaciones. La pólvora genera un estado de pánico en estos animales, que se ven obligados a huir de sus hábitats naturales. En su carrera para escapar del ruido, muchos de estos animales son atropellados en las carreteras o quedan atrapados en lugares que no pueden abandonar, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Las detonaciones de pólvora también tienen un impacto directo sobre los bosques. Los voladores, cohetes y mechas de los globos, al caer al suelo, pueden provocar incendios en áreas forestales, destruyendo el hábitat de muchas especies y dejando a los animales sin un lugar seguro para vivir. Las consecuencias de este tipo de destrucción son devastadoras, ya que los bosques cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y en la regulación del clima.

Un mensaje de conciencia y solidaridad

Liliana María Taborda González, directora general de Corantioquia, expresó la importancia de vivir unas fiestas de fin de año responsables con el medio ambiente.

La campaña de Corantioquia no solo promueve el bienestar animal, sino también el respeto por los ecosistemas. La Corporación hace un llamado a todos los ciudadanos para que reflexionen sobre las tradiciones navideñas y celebren de una manera que no cause daño a la fauna ni al medio ambiente.

Corantioquia invita a todos a unirse a este esfuerzo colectivo para reducir el uso de pólvora durante las festividades, promoviendo alternativas más seguras y respetuosas con el entorno natural.

Con esta campaña, Corantioquia espera lograr un cambio significativo en la forma en que se celebran las fiestas, inspirando a la comunidad a disfrutar de unas fiestas más sostenibles y llenas de respeto por la vida y la naturaleza.

Le podría interesar:

Mañana se enciende los alumbrados de navidad en Medellín. Conozca los horarios https://t.co/OPtq5aAJfq — Hora13 Noticias (@hora13noticias) November 27, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.