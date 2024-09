Las cifras de deforestación son alarmantes: se requieren acciones urgentes para cuidar la Amazonía

Debido a la crisis que vive el medio ambiente en Colombia, especialmente la deforestación de zonas selváticas y boscosas, la Defensoría del Pueblo exige al Gobierno Nacional garantizar el cuidado de estas zonas en el sur del país.

Para el 2024 se ha tenido un aumento del 42,73 % en la deforestación de bosques comparado con el mismo periodo de 2023. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en el primer trimestre se perdieron 40.219 hectáreas, 12.042 más que el año pasado.

Este llamado se suma a la Alerta Temprana FIO 001 que emitieron en colaboración con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson para hacerle frente a la deforestación de la selva amazónica.

El defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, afirmó que “es preciso que las entidades del Sistema Nacional Ambiental trabajen en conjunto para mitigar los impactos que afectan la calidad de vida de las comunidades que dependen de este importante ecosistema”.

Además, la Defensoría explica que esta crisis se da por la temporada seca del Fenómeno del Niño que ha sido implacable en sus consecuencias, junto con la presencia de grupos armados en las zonas de riesgo que han frenado los programas de restauración y conservación. Estas situaciones terminan afectando principalmente a las comunidades indígenas y locales.

Leonardo DiCaprio habló sobre la deforestación de la Amazonía

Este tema ha resonado en el país pues celebridades internacionales como Leonardo DiCaprio se pronunciaron al respecto, el artista publicó en sus redes sociales un mensaje que llama a la acción “Colombia can make history for the Amazon with deforestation legislation (Colombia puede hacer historia para el Amazonas con legislación sobre deforestación)”.

DiCaprio afirmó que “casi 3 millones de acres de la Amazonía colombiana han sido destruidos en los últimos siete años”, por lo que pidió al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley de trazabilidad del ganado libre de deforestación.

Dentro de los lugares que necesitan protección por esta problemática menciona al Parque Nacional Chiribiquete, patrimonio de la humanidad. Dice que de aprobarse la ley se regularía el comercio de productos que son producidos en áreas deforestadas.

Los ecosistemas más afectados se ubican en el suroriente de Meta, sur del Vichada y en la totalidad del territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

