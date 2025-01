Las lesiones no lo dejaron: campeón con Atlético Nacional anunció que se retira del fútbol

Sorprendidos quedaron los aficionados del fútbol colombiano tras conocer la decisión que tomó el ahora exfutbolista profesional de abandonar las canchas a sus 32 años de edad. El exjugador que se desempeñaba como mediocampista anunció que las reiteradas lesiones lo llevaron a esa determinación.

Es que para Jhon Duque Arias, las reiteradas lesiones lo obligaron a colgar los guayos a pesar de su corta edad, una de ellas en los tobillos, donde el jugador pasó un gran tiempo por fuera de las canchas cuando vestía los colores de Nacional por esta situación.

El ex mediocampista informó en una entrevista lo siguiente, “esta decisión reúne varias cosas, una es la parte física. He estado sufriendo de problemas en los tobillos por un tiempo. Me recuperé en Nacional, donde hicieron una recuperación espectacular, pero sufro de artrosis, que es algo crónico. Sigo amando el fútbol, pero cuando uno no encuentra la continuidad y trabaja duro, surge la frustración”.