Las polémicas declaraciones del técnico de Defensa y Justicia en la previa del partido ante Medellín

Defensa y Justicia no la pasa bien en este momento y llegará al partido de esta noche por Copa Sudamericana con la necesidad de ganarle a Medellín para no quedar eliminado del torneo continental.

El equipo argentino es tercero del grupo A con 4 puntos y se aferra a las matemáticas para que el alcance tan siquiera con avanzar a los play off de los octavos de final de la otra mitad de la gloria.

Defensa y Justicia perdió 3 a 1 ante Huracán en el fútbol argentino y el técnico Julio Vaccari quedó en la cuerda floja por la seguidilla de derrotas con el equipo amarillo y verde. Después de ese compromiso el entrenador habló fuerte en la conferencia de prensa y defendió a sus jugadores.

«A mi me chupan las pelotas con lo que me digan, o si me tengo que ir o no, porque yo sé que las reglas del juego son estas y yo las acepto tal cual». Mencionó Julio Vaccari, técnico de Defensa y Justicia