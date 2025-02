“Laura está mintiendo”: Así fue la discusión entre Gustavo Bolívar y Sarabia en el Consejo de Ministros

El martes 4 de febrero se llevó a cabo una sesión del Consejo de Ministros, la cual, dejó ver grandes fracturas al interior del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos, la de dos funcionarios importantes del gobierno como Gustavo Bolívar y Laura Sarabia.

En primer lugar, Bolívar se solidarizó con la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra Susana Muhammad, quienes criticaron a Sarabia y Benedetti.

En otro momento, el director de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolivar y Sarabia protagonizaron una discusión sobre la deportación de colombianos.

Sarabia mencionó que ningún funcionario de Prosperidad Social estuvo presente para recibir a los connacionales, a lo que Bolívar respondió

También, Bolívar indicó que ni Sarabia ni Benedetti son merecedores de los cargos que tienen.

“Yo adopté esta postura casi desde que entré a la política. Puede sonar un poco radical o sectario, pero a mí me invitaron a hacer un cambio en este país y he sacrificado todo. He apostado por este proyecto y, con todo el respeto, creo que Laura (Sarabia) y Armando Benedetti no deberían ocupar estos altos cargos”.