Laura Sarabia y el expresidente Uribe sostuvieron comunicación ante la crisis diplomática con EEUU

Tras la breve crisis diplomática desatada entre Colombia y Estados Unidos, se han conocido más detalles de la jornada agitada que se vivió el pasado 26 de enero.

No se detuvieron las exportaciones de Antioquia a EEUU: flores y aguacates llegan con normalidad

Lea más: No se detuvieron las exportaciones de Antioquia a EEUU: flores y aguacates llegan con normalidad

En medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, Laura Sarabia, recién designada como ministra de Relaciones Exteriores, se convirtió en ´mediadora´de esta situación, según un artículo publicado por el The New York Times, Sarabia habría solicitado comunicación con el expresidente Álvaro Uribe y con otros contactos para buscar ayuda frente a la situación.

“Intervinieron rápidamente, trabajando con contactos en Washington para ayudar a desactivar una crisis que amenazaba con devastar la economía de Colombia y trastornar las relaciones en la región”, indicó el The New York Times

Según el diario, Uribe se comunicó con Sarabia y le manifestó su disposición para ayudar a pesar de las diferencias que sostiene con el actual gobierno.

En respuesta, Sarabia le pidió a Uribe que utilizara sus contactos en Washington, para intentar calmar las tensiones y evitar las sanciones por parte del presidente Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Por su parte, el expresidente Uribe reveló en sus redes sociales que

“Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line). La señora Canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente”.