“Le quitaron las medias y estaba morada”: niña de 3 años falleció, su madre denuncia presunta negligencia médica

María.,Antonio.,J.,O., una niña de tan solo tres años, falleció el pasado 30 de abril, debido a una presunta falta de atención oportuna por parte del personal del Hospital San Juan de Dios, según denuncia de la madre de la pequeña.

De acuerdo con el testimonio de la madre, María Elisabeth Jaramillo, el 26 de abril, la pequeña empezó con fiebre, dolor de cabeza y de estómago, por lo que al día siguiente, domingo 27 de abril la llevó al hospital.

“A la niña le vinieron a poner medicamentos a las 7:00 p.m. para el dolor del estómago, le dieron de alta a las 11:30 p.m. con una fórmula médica porque supuestamente mi niña tenía amigdalitis y gastroenteritis”, relató la madre. A la menor le volvió el dolor por lo que regresaron al centro médico.

De acuerdo con el relato de la madre, a las 6:30 a.m. del miércoles 30 de abril la remitieron a Yarumal y en la ambulancia las acompañó una enfermera y sin medicamentos. Allí fue ingresada a urgencias, donde la revisó el pediatra, quien le indicó que la menor no estaba bien y le pusieron oxígeno.

“Le hicieron rayos X y me dijo que tenía neumonía crónica, la niña no tiene oxígeno en la sangre. El pediatra le quitó las medias y estaba morada. Me la conectaron por todos lados con aparatos. Tenía bajas las plaquetas y las defensas. Además me dijeron que tenía anemia grado 2”.