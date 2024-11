¡Indignante! A plena luz del día le roban olla a emprendedora en Rionegro

Mary Zapata, reconocida emprendedora de Rionegro,Antioquia, fue víctima del robo de una olla de acero inoxidable, esencial para su negocio de venta de tamales y morcilla. El hecho, ocurrido a plena luz del día en el sector Santa Teresa del barrio El Porvenir, ha generado gran conmoción en la comunidad y ha movilizado las redes sociales en apoyo a la afectada.

La emprendedora asegura que el robo no solo la ha afectado económicamente sino emocionalmente

La mujer, quien además padece de fibromialgia, ha relatado entre lágrimas cómo la olla, valorada en $600.000, era una herramienta fundamental para su trabajo y una inversión realizada con esfuerzo y sacrificio.

«Yo no puedo trabajar en una empresa por mis diagnósticos, entonces yo estoy tratando de emprender. Esta olla era para mí el material de mi trabajo», afirma Mary, visiblemente afectada.

La emprendedora ha hecho un llamado a la comunidad a través de redes sociales para recuperar su olla y a la vez ha expresado su indignación por el acto: «Es lamentable que alguien le haga esto a uno, que se deje llenar su corazón de maldad y le robe a otra persona. Yo nunca he vivido esta situación, esto fue para mí muy lamentable».

Además del impacto financiero, el robo también afectó emocionalmente a Mary, quien no solo perdió dinero debido al hurto de comida, sino que también ha experimentado cancelaciones de pedidos por parte de sus clientes. «Varios me cancelaron porque ya no la necesitaban entonces esa persona no pensó en el daño que hacía», agregó.

La comunidad de Rionegro se ha solidarizado con Mary, compartiendo su historia en las redes sociales y pidiendo justicia para que el responsable sea encontrado y se haga responsable de sus acciones.

Al momento de la publicación de esta nota, la emprendedora se encontraba ante las autoridades correspondientes dando a conocer el robo.

